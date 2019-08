Un capo politico non deve avere incarichi di governo | scriviamolo nel regolamento delle

Il piano B M5s : Conte candidato premier - Di Maio capo politico : A sera la comunicazione del Movimento 5 stelle arriva davanti ai giornalisti e fa sapere: “Fra poco arriva Alfonso Bonafede a dichiarare”. È la certificazione che Luigi Di Maio non parla e non parlerà per tutta la giornata. Una strategia calibrata al millimetro per lasciare l’intero palcoscenico a Giuseppe Conte. È Conte a compattare all’unisono intorno a sé i gruppi parlamentari stellati. ...

M5s - Davide Casaleggio ha fatto fuori Di Maio - Di Battista e Fico in un colpo : chi sarà il nuovo capo politico : Sono ore fatidiche per il Pd e il Movimento 5 Stelle impegnati nella costruzione di un'alleanza in grado di ottenere la guida del Paese. Ancora tutto volubile, nulla sembra essere definitivo, tranne una cosa: per Luigi Di Maio difficilmente nel governo "giallorosso" ci sarà spazio. Il leader grillin

Crisi governo - Patuanelli (M5s) : “capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Staffetta Di Maio-Di Battista. Il primo resta capo politico - il secondo sarà frontman della campagna elettorale : C’è già chi lo chiama, tra i 5Stelle, il “patto della Staffetta”. O comunque è l’inizio di una nuova coabitazione elettorale nella quale i ruoli potrebbero invertirsi. Alessandro Di Battista frontman e Luigi Di Maio regista mantenendo l’incarico del capo politico. Nelle ore più difficili, quando ormai nelle stanze di Palazzo Chigi è chiaro che Matteo Salvini ha deciso di aprire la ...

Luigi Di Maio "pazzo come tutti i grillini" : Lega - paura per il piano kamikaze del capo politico M5s : Nella Lega c'è molta rabbia contro il premier Giuseppe Conte e contro Luigi Di Maio. Il primo, si mormora tra i fedelissimi di Matteo Salvini, "poteva tranquillamente stare zitto, visto che non era nell'occhio del ciclone", il secondo "è pazzo come tutti i grillini. Nel giustizialismo e nella caccia