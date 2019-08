UCCIDE AMICO E CONFESSA SU FACEBOOK Alberto | non ci tradisce l' amore ma il possesso

UCCIDE il migliore amico e confessa su Instagram : «L’ho fatto per amore - non doveva impicciarsi» | Video : L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 di notte fuori da un pub in zona Campagnola, vicino a Borgo Ticino. La vittima è Yoan Leonardi, suo coetaneo

Novara : 23enne UCCIDE il suo amico vicino a una discoteca - poi confessa su Facebook : Un giovane di 23 anni è stato ucciso questa notte, 26 agosto, poco dopo le 2 in provincia di Novara, nei pressi di una discoteca. Il killer ha confessato l'assassinio sui social, prima di essere fermato dai Carabinieri mentre tentava di scappare. La lite fuori dalla discoteca e la fuga in auto dopo l'accoltellamento È successo lungo la statale tra Comignago e Borgo Ticino, a pochi km dal lago Maggiore. Un litigio tra due giovani è degenerato ...

Borgo Ticino - 23enne UCCIDE il migliore amico per gelosia. Messaggio su Facebook : "Ho fatto una caz** - ma..." : Ieri sera, 25 agosto, a Borgo Ticino, in provincia di Novara, si è consumato l'ennesimo omicidio in seguito ad una lite tra ragazzi. All'uscita del Pub l'Aeroplano, ora chiuso, tra Alberto Pastore, 23 anni, e l'amico coetaneo Yoan Leonardi, è scoppiata una forte lite, velocemente degenerata. Erano d

UCCIDE l'amico davanti al pub - poi confessa sui social network : "L'ho fatto per amore" : Due ragazzi di 23 anni stavano parlando in auto, poi uno ha ucciso l'altro a coltellate. L'assassino è scappato e, inseguito dai carabinieri, è uscito di strada. Nel frattempo ha ammesso tutto su Facebook e con un video su Instagram

UCCIDE l'amico e poi confessa su Fb : "L'ho fatto per amore. È stata colpa di Yoan" : “Voglio scusarmi ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro... Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo...”. Sono le parole apparse sul profilo Facebook di Alberto Pastore, 23 anni, il ragazzo fermato per aver accoltellato a morte un suo coetaneo davanti ad un locale pubblico ...