Temptation | tra i possibili tentatori anche Cecilia Zagarrigo e Nicolò Brigante

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Tra poche settimane prenderà il via la seconda edizione del fortunato docu-reality di Canale5Island in versione Vip. Dopo l'annuncio ufficiale con i nomi delle coppie che prenderanno parte al programma, ora sono stati svelatiche condivideranno con i fidanzati e le fidanzate la vita all'interno del villaggio,quest'anno molti di loro provengono da un altro programma di successo di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, in particolar modo spiccano i nomi dell'ex corteggiatricee l'ex tronista. TI Vip 2: tra idegli ex tronisti Sono ufficialmente iniziate da pochi giorni le riprese del reality dei sentimenti di Canale5Island Vip 2, che quest'anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset di Simona Ventura, la quale ha deciso negli scorsi mesi di tornare in Rai. In ...

novasocialnews : Silvia Toffanin rifiuta la conduzione di 'Temptation Island Vip': 'Tra carriera e famiglia scelgo la famiglia'… - infoitcultura : Temptation Island Vip: tra i tentatori un ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne - Miss_Salander : io lo so che tra le coppie di temptation Island vip ci sono anche jihyo e daniel -