Serie A | la TOP 11 della 1^ giornata | domina il centrocampo dell’Inter | in panchina la

Auto al configuratore - BMW Serie 1 : come cambia dalla versione base a quella top : Il lancio della nuova BMW Serie 1 (F40) è previsto in Italia per fine settembre, ma dal sito della Casa è già possibile stilare alcuni preventivi virtuali attraverso il configuratore. Nei limiti delle opzioni disponibili a oggi, lo abbiamo esplorato per vedere come la due volumi bavarese varia dalla versione base all'allestimento top, per quel che offre di Serie. L'esempio è di una 118i, l'unica al momento selezionabile. Dei sei ...

Classifica tifosi Serie A : Juventus in testa - ecco la top 10 per tifo : Classifica tifosi Serie A: Juventus in testa, ecco la top 10 per tifo Un’indagine condotta da StageUp-Ipsos risalente allo scorso giugno ha consentito di stilare la Classifica delle squadre che militano nel campionato di Serie A con il maggior numero di tifosi. Ai primi posti della Classifica troviamo le prevedibili, ma è molto interessante il dato che emerge dai numeri, con differenze di ampia portata tra la prima della classe e le altre. ...

Foto e data della Serie Criminal su Netflix - David Tennant e Hayley Atwell giocano al gatto e al topo : Sta per arrivare Criminal su Netflix, il nuovo dramma poliziesco con protagonisti David Tennant (Doctor Who, Broadchurch) e Hayley Atwell (Agent Carter). La piattaforma ha anche svelata la data première e le prime Foto. Criminal su Netlix è composto da dodici episodi, di cui tre ambientati in quattro Paesi Europei (Francia, Spagna, Germania e Regno Unito), tutti dalla durata di 45 minuti. La storia ha la caratteristica di svolgersi ...

Un posto al sole si ferma per le vancaze : stop per la Serie dal 12 al 23 agosto : La storica soap opera di Rai3 Un posto al sole è incredibilmente inossidabile e ha abituato i suoi spettatori a una presenza quasi costante: ad agosto, però, una piccola pausa per le vacanze estive se la prende anche la serie ambientata a Napoli. Dal 12 al 23 agosto, infatti, a cavallo delle festività di Ferragosto, UPAS si prende due settimane di stop per poi tornare regolarmente in onda da lunedì 26 agosto, sicuramente in access prime time, ...

Lega Serie A lancia la campagna contro la pirateria #Stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti nel nostro Paese supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A ...

Lega Serie A lancia la campagna contro la pirateria #Stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti nel nostro Paese supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A ...

Lega Serie A - al via la campagna #STOPIRACY : la pirateria uccide il calcio : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria tra gli adulti in Italia supera il 60%. Le azioni che la Lega Serie A si prefigge di portare avanti ...

Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria […] L'articolo Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

La Lega Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy : La pirateria audiovisiva è un atto criminale ed è, purtroppo, una piaga in aumento negli ultimi anni, in tutto il mondo ed in particolare in Italia. Considerando che la principale forma di pirateria è quella digitale, che ha luogo in varie modalità sul web, e calcolando solo gli users abituali di internet, l’incidenza della pirateria […] L'articolo La Lega Serie A lancia la campagna antipirateria #stopiracy è stato realizzato da Calcio e ...

Guida galattica per autostoppisti : 5 cose dei libri che vorremmo nella Serie : Hulu svilupperà un adattamento televisivo di Guida galattica per autostoppisti, l’esilarante, bizzarra e geniale odissea fantascientifica e umoristica su un ometto inglese alla prese con la distruzione della Terra per… far posto a un’autostrada spaziale. Questo buffo capolavoro del 1980 firmato da un autore di culto, il britannico Douglas Adams, ha già avuto una trasposizione seriale in grado di mantenere i toni e il registro di un’opera ...

Guida Galattica per Autostoppisti diventerà una Serie tv per Hulu : Cartlon Cuse, prolifico showrunner, già dietro ai mondi di Lost, Jack Ryan e al futuro Locke & Key, è pronto a gettarsi in un altro progetto: Guida Galattica per Autostoppisti (The Hitchhicker's Guide to the Galaxy).La saga letteraria sci-fi con venature comiche creata da Douglas Adams diventerà una serie tv per la piattaforma di streaming Hulu prodotta dalla ABC Signature, il ramo di ABC Studios/Disney dedicato allo sviluppo i prodotti ...

«Guida galattica per autostoppisti» - arriva una nuova Serie tv : Notizia bomba per i fan di Guida galattica per autostoppisti: l’opera di Douglas Adams diventerà presto una serie tv. Anzi, il progetto sarebbe già in via di sviluppo, stando a quanto riporta Deadline. Il sito sostiene che Hulu stia sviluppando la serie tratta Guida galattica per autostoppisti su una sceneggiatura firmata da Carlton Cuse (Lost) e Jason Fuchs (Wonder Woman), che sono sia ideatori che showrunner. Secondo il ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Joyce Floridia all’inseguimento della top10 dopo la prima giornata della Final Series : Si è aperta la seconda fase dei Mondiali Laser Radial 2019, appuntamento di primo piano del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento nelle acque giapponesi di Sakaiminato. Nella quarta giornata le atlete hanno cominciato la Final Series venendo suddivise tra Gold Fleet e Silver Fleet e le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento di due prove. Mentre prosegue la lotta per le dieci carte ...

La7 palinsesti : Urbano Cairo annuncia lo stop a Miss Italia e la Serie Chernobyl : La nuova stagione di La7 si apre con tante certezze consolidate, da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Myrta Merlino e Andrea Purgatori, ma con alcune importanti novità: a partire dallo stop della collaborazione con Miss Italia la cui nuova edizione non andrà più sulle tv di Urbano Cairo, mentre è stata annunciata la nuova trasMissione per Licia Colò dal titolo Eden un pianeta da salvare e soprattutto arriva in chiaro la serie ...