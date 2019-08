Quei 5 stelle che detestano Di Maio

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 27 agosto 2019) Insomma fate questo benedetto governo. I 5cheDie smontano i suoi giochetti. Altri 5, sempre romani, cheDi. Ecco, appunto. E quindi, un paio d'ore dopo, siamo al Viminale? E chi lo vuole? Qualcosa si sbloccava intanto. E appunto

giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - ilfoglio_it : Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - LucaPegaso : RT @mat_brandi: Pensate quei pazzi dei Giapponesi quanto denaro pubblico avrebbero buttato via per ricostruire #Amatrice. Si sarebbero inde… -