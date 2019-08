Pratica l' eutanasia su una paziente affetta da Alzheimer | dottoressa olandese accusata di

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Unadi 68 anni è statadi omicidio dopo averto l’su una donna settantaquattrenne malata di. L’episodio è avvenuto nell’aprile 2016 e lo riporta il Telegraph. La, che all’epoca dei fatti lavorava in una casa di cura, avrebbe somministrato un sedativo nel caffè dellae le avrebbe somministrato la dose del farmaco letale, mentre la donna provava a lottare. Secondo quanto riferito al tribunale dell’Aia, la donna aveva espressamente detto di volersi sottoporre all’, qualora la malattia fosse peggiorata e l’avesse obbligata a vivere in una casa di cura. Una volta però trovatasi nella casa di cura, laaveva avuto dei ripensamenti, dicendo allo stesso tempo di voler morire e di voler vivere. L’accusa non ha ...

