L’Inter dice addio all’inno “Amala” | dalla stagione 2019-20 una nuova colonna sonora per

Il Giornale : Icardi dice che vuole L’Inter perché non può dire che vuole la Juve : Icardi resta una grana da risolvere, scrive Il Giornale. L’argentino dice di voler restare all’Inter solo perché non può dire apertamente che vuole la Juventus. Intanto, scippa la maglia numero 7 a Sanchez, che sta per arrivare in nerazzurro. L’opzione Napoli resta aperta ma non può concludersi se prima l’argentino non si sfila dalla Juventus, che continua a dire a Wanda Nara di tenere duro. L’ipotesi dello scambio ...

Basket : Danilo Gallinari dimesso dall’ospedale dopo L’Intervento di appendicectomia. Sarà in raduno il 12 agosto : Giungono notizie sul fronte azzurro per quanto riguarda Danilo Gallinari. L’azzurro, figura di riferimento della Nazionale di Basket che Sarà impegnata a partire dal 31 agosto nei Mondiali 2019 in Cina, si è sottoposto a un intervento di appendicectomia preso l’ospedale di Verona nella tarda serata del 3 agosto. Un’operazione perfettamente riuscita e, come si può leggere sul profilo Instagram del “Gallo”, lo stato di ...

