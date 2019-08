Inseguimento a Foggia | 20enne sperona auto della polizia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Maria Girardi La condotta di guida del giovane ha messo in pericolo l'incolumità degli altri utentistrada, pedoni emobilisti Si sono vissuti quindici minuti di puro terrore nella serata di lunedì 26 agosto ae precisamente al quartiere Candelaro, zona questa perifericacittà. Qui gli agenti delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine "Abruzzo" hanno ingaggiato unda film, conclusosi poi con l'arresto del fuggitivo. In manette è così finito Alfonso Pio Vittozzi,no, resosi colpevole di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato. Gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine "Abruzzo" erano impegnati in un servizio di controllo nel rione Candelaro, realtà periferica tra le più problematiche del capoluogo dauno. Al sopraggiungere di una Nissan Micra, i militari hanno intimato l'alt al conducente ...

