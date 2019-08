Incredibile scoperta | un fossile di 5 milioni di anni fa che potrebbe riscrivere la

Acquista una scrivania su internet - quando la smonta per farla entrare in casa fa una scoperta Incredibile : Un rabbino del New Heaven aveva bisogno di una scrivania e, per questo, ha deciso di cercarla su internet. quando ha trovato quella che faceva al caso suo l’ha Acquistata da una donna con cui si è messo in contatto per definire l’appuntamento per il ritiro. quando è arrivato a casa si è accorto che avrebbe dovuto smontarla per farla entrare nella stanza perchè le dimensioni della scrivania erano troppo grandi. E qui che ha avuto la sorpresa: ...