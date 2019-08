GOVERNO CONTE BIS L' ex M5s | l' accordo col Pd è la fine per i grillini

GOVERNO - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Roma, 26 ago. (AdnKronos) – "Siamo al lavoro ma c'è ancora molto da fare su contenuti e programma". E' quanto fanno sapere fonti Pd sul vertice di palazzo Chigi tra le delegazioni Dem e 5 stelle.

Crisi - tensione sul nuovo GOVERNO Il Pd : «Divergenze sul programma» Il M5S : «Sciolgano le riserve su Conte» : Il Pd non ha ancora dato via libera al Governo Conte 2. Il confronto tra M5S e Pd proseguirà martedì. Ci sono ancora differenze su contenuti, programma e sulla legge di bilancio 2020

Treminato l'incontro a Palazzo Chigi. Un faccia a faccia di oltre tre ore per sciogliere gli ultimi nodi rimasti sul tavolo di una trattativa serrata tra le delegazioni delle due forze politiche...

GOVERNO - il Pd vuole Orlando vice di Conte. Di Maio punta al Viminale : Misiani in corsa per l’Economia, Bonafede verso la riconferma, De Micheli allo Sviluppo. La squadra su cui M5S e i Dem stanno ragionando per il nuovo esecutivo

GOVERNO - Conte-bis a un passo. Vertice in corso con Di Maio e Zingaretti. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...