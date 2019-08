Droga ai ragazzini sulle spiagge di Gallipoli | il sistema Var incastra gli spacciatori

Gué Pequeno giustica il declino della musica italiana : “Con i ragazzini è facile parlare di Droga e soldi” : In una recente intervista a Vanity Fair, Gué Pequeno giustifica il declino della musica italiana. O meglio, spiega i motivi per i quali i giovani siano attratti dalle tematiche della trap. Il rapper di Gentlemen viene dal rilascio del nuovo EP Gelida Estate, da cui ha estratto il singolo Montenapo, e dall'esperienza come giudice a The Voice of Italy nel quale ha debuttato al fianco di Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan. Nelle ...