Casting per filmati didattici da girare in tutt' Italia e per Spellbound Ballett

(Di martedì 27 agosto 2019) Sono aperte le selezioni di attori, attrici e comparse per realizzare varidi tipo didattico, su tematiche mediche e da girarsi in un pò. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di ballerini di livello professionistico da inserire nell'organico della compagniaContemporary Ballet.Per la realizzazione di brevissimi(circa 40 secondi di durata l'uno) di carattere didattico, con riprese da effettuarsi, a partire dal prossimo mese di ottobre in varie città, tra cui Roma, Torino, Milano, Napoli, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi attori, attrici e comparse. Si tratta dia uso aziendale riguardanti temi di carattere medico. In particolare, la richiesta è indirizzata innanzio verso 10 attrici tra 25 e 50 anni e 10 attori tra 25 e 55 anni,e eo in posseso di ottime capacità recitative. ...

