Caldo nella norma sulla Penisola | ma da mercoledì torna fronte instabile con temporali

Carceri : Algozzino (Uil) - ‘sospendere servizio sentinella per il Caldo a ‘Piazza Lanza” : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Sospendere il servizio di sentinella a causa dell’estrema calura estiva, resa ancora più intollerabile dai vetri antiproiettile”. è la richiesta che Armando Algozzino, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione di Catania, rivolge alla direzione della Casa Circondariale ‘Piazza Lanza” in una nota trasmessa, tra gli altri, anche ai vertici del Provveditorato ...

Settimana di Ferragosto con Sole e qualche Temporale - Caldo nella norma - ma attenti al Vento : Roma - Nei prossimi giorni l'anticiclone africano arretrerà gradualmente verso i luoghi d'origine, consentendo l'ingresso di correnti atlantiche lievemente più fresche e instabili sull'Italia. I primi effetti saranno temporali anche di una certa intensità su parte del Nord, a seguire qualche nota instabile potrà interessare anche il Centro-Sud, ma di poco conto. L'elemento saliente sarà invece la ...

Napoli nella morsa del Caldo : tuffi a mare e corsa ai condizionatori : Napoli è nella morsa del caldo e i napoletani che non hanno potuto lasciare la città per raggiungere località balneari fanno i conti con le altissime temperature che si...

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del Caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Incendi - Sardegna nella morsa del Caldo : domani codice arancione per quasi tutta l’isola : Il caldo non dà tregua da almeno una settimana alla Sardegna, dove resta alto il pericolo di Incendi. Per domani la Protezione civile regionale ha confermato la situazione di attenzione rinforzata (codice arancione) in quasi tutta l’isola, con l’eccezione di Gallura, Ogliastra, l’area di Sassari e il sud-est, dove il codice è giallo (pericolosità media). L'articolo Incendi, Sardegna nella morsa del caldo: domani codice ...

Luglio record - è stato il più Caldo mai registrato nella storia : Il record di Luglio: il mese più caldo mai registrato nel mondo. Anche se si era già intuito, ben prima che arrivassero i dati, in Italia, Francia, Germania e nel resto d’Europa e del mondo, adesso è ufficiale: quallondib Luglio 2019 è da considerare il mese più caldo mai registrato nel pianeta. A registrare l’allarme è stata la Copernicus climate change service, l’Agenzia per il cambiamento climatico del programma europeo. ...

Caldo record scioglie i ghiacciai in Svizzera : persi 800 milioni di tonnellate d’acqua in 14 giorni : I ghiacciai della Svizzera si stanno pericolosamente sciogliendo: hanno perso 800 milioni di tonnellate di acqua in soli 14 giorni, cioè in seguito alle ultime due ondate di calore di giugno e luglio 2019. Vediamo insieme cosa sta succedendo e perché questo evento sia associabile agli incendi in Siberia e allo scioglimento dei ghiacciai in Groenlandia: è colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere

Previsioni meteo : domenica di sole prevalente - Caldo nella norma - ma anche qualche temporale pomeridiano : Prima domenica di agosto con tanto sole su tutto il Paese. Mattinata con cieli sereni quasi ovunque, fa eccezione un po’ la Calabria, dove correnti portanti nord-occidentali o comunque settentrionali stanno dando luogo a una nuvolosità irregolare localmente più presente, tuttavia non significativa. Locale parziale nuvolosità anche su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. qualche movimento atmosferico in più è atteso nelle ore ...

Riscaldamento globale - ondata di Caldo in Groenlandia : persi 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio in un solo giorno [FOTO e VIDEO] : L’ondata di caldo che ha infranto record di temperatura storici in 5 Paesi europei a fine luglio, sta ora colpendo la Groenlandia, accelerando la fusione della calotta di ghiaccio dell’isola e causando un’enorme perdita di ghiaccio nell’Artico. La Groenlandia, l’isola più grande del mondo, è un territorio danese semiautonomo tra l’Atlantico e l’oceano Artico, la cui superficie è ricoperta di ghiaccio all’82%. L’area della calotta di ghiaccio ...

La Groenlandia si scioglie per il Caldo. 10 miliardi di tonnellate di ghiaccio disperse in un giorno : L’ondata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato nemmeno la Groenlandia, accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande isola del mondo, in piena zona artica: ben dieci miliardi di tonnellate si sono disperse nell’oceano in un solo giorno. L’allarme è stato lanciato dall’Istituto Meteorologico della Danimarca (di cui la Groenlandia è territorio ...