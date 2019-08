Auto a guida autonoma | il furto dei segreti industriali costa caro all’ex manager Google

Millennials on the road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano l'Audi A1 - VIDEO : Il prestigio di un'Auto compatta ma di livello premium: questa è la percezione di Erika (25 anni) e Luca (23 anni) che hanno completato il Master in Marketing Automotive dell'Accademia Editoriale Domus proprio con una guidata cittadina ed extraurbana della più piccola delle Audi, la A1. Il colore, la semplicità di utilizzo e la qualità delle finiture hanno lasciato il segno sopratutto nell'immaginario femminile, mentre la guidabilità e le ...

Torino - moglie e marito uccisi mentre sono in moto. Travolti da un’Auto guidata da un ubriaco : Drammatico incidente questa mattina, domenica 25 agosto, a Villar Perosa, nel Pinerolese: a perdere la vita un uomo e una donna, Eugenio Conti, 68 anni, e sua moglie Maria Amasio, 60 anni, residenti in provincia di Asti. I due erano in sella alla loro motocicletta, una Bmw 1200, quando, all’altezza della rotonda con la strada provinciale 166 di San Germano Chisone, si sono scontrati con una auto, una Fiat Panda. Per i due coniugi non ...

Le donne hanno meno fiducia nelle Auto a guida Autonoma degli uomini : L’attrice Famke Janssen nel film di James Bond GoldenEye, 1995 (foto: Keith Hamshere/Getty Images) Le self driving car possono spaventare, ma non spaventano tutti allo stesso modo. Un sondaggio dell’American automobile Association, la più importante federazione nordamericana di club automobilistici, mostra che il 71% delle persone ha paura di salire su un’auto completamente autonoma, e che la percentuale di chi non si fida è ...

Germania : bambino guida sull'Autostrada la macchina dei genitori per otto chilometri : Un bambino di otto anni ha guidato di notte sull'autostrada a 140 km orari senza che nessuno lo fermasse. La vicenda, che ha dell'incredibile, è successa in Germania e fortunatamente non è successo nulla di grave, ma poteva accadere l'irreparabile. Il bambino che, da quanto raccontato dalla BBC e anche dalla madre, ama molto guidare i go-kart e gli autoscontri, ha deciso di provare la macchina dei suoi genitori che era parcheggiata sotto casa ...

Guida Autonoma - Audi verso l'ingresso nell'alleanza Mercedes-BMW : La BMW e la Daimler, proprietaria del marchio Mercedes, si apprestano ad aprire la loro alleanza nel campo della Guida autonoma a un altro grande produttore tedesco. Infatti, secondo il settimanale Wirtschaftswoche, l'Audi sarebbe intenzionata a unire le forze con le sue acerrime rivali nello sviluppo delle tecnologie più avanzate per i veicoli senza conducente.Un'Alleanza aperta sin dalla nascita. L'adesione del marchio dei quattro ...

Omicidio stradale - la Consulta boccia l’Automatismo della revoca della patente di guida : Come sempre la stagione “autunnale” è caratterizzata dall’evento delle Giornate di studio della Polizia Locale a Riccione, che, anche per questa edizione è particolarmente articolata nella tematica della materie professionali. Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’Omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta. La Legge 23.03.2016 n. 41, ...

Supermercati senza casse - Auto a guida Autonoma : la tecnologia copia il cervello : Costruire un cervello artificiale, capire come funziona il codice neurale, scoprire le ‘equazioni della coscienza’. In una domanda: è possibile ‘copiare’ la potenza di calcolo del cervello e replicare questa capacità trasferendola a livello artificiale? Se lo chiede chi lavora chi lavora sulla ‘brain inspired computation’, cioè sulla capacità di un’di fare calcoli e operazioni ispirandosi proprio al ...

Macerata - bimbo di nove anni travolto ed ucciso da un'Auto guidata da un anziano : I componenti della famiglia erano tornati dall’Inghilterra, dove vivono, per trascorrere qualche giorno di vacanza nel loro paese d’origine, San Ginesio, in provincia di Macerata. Ma un grave lutto, tanto improvviso quanto inaspettato, ha segnato per sempre le loro vite: nel pomeriggio di martedì 13 agosto un bimbo di nove anni è morto, investito da un’automobile, sulla strada provinciale 78, nei pressi dell’incrocio situato tra le frazioni di ...