Arriva il call center poetico | “Pronto? Posso leggerle una poesia?”

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) Il collettivo di poeti spezzino "Mitilanti" ha realizzato in un video la performance di un giorno dove ha improvvisato undella poesia, chiamando circa 500 numeri telefonici casuali, da Bolzano a Lampedusa, per "regalare" agli interlocutori una loro poesia. Il risultato è stato sorprendente.

artvvniall : Sono nel panico perché fra poco arriva una bambina che devo curare fino alle 14:00 e non so cosa cazzo farle fare, call 911 - Call_Me_Mr_MOMO : RT @Inter: ?? | 60' - GOOOOOOOOOOOL Tiro di #Lautaro, respinta di Gabriel ??E il diretto delle 22 (con qualche minuto di ritardo) arriva in… - jabbathutt : Sono il solo a pensare “Si, bello il film di Breaking Bad ma quando cazzo arriva la quinta di Better Call Saul?” -