Tutto sospeso | M5S riunisce i vertici

(Di lunedì 26 agosto 2019) Stand by. A metà mattina il Movimento 5 stelle smentisce che sia “in programma” un incontro tra i capigruppo stellati e quelli del Partito democratico. Il perché è molto semplice: a Roma è sceso Davide Casaleggio, e Luigi Di Maio ha riunito lo stato maggiore. Con loro il presidente della Camera Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, mentre al momento non si hanno conferme sulla partecipazione di Beppe Grillo.È per questo che tutte le interlocuzioni con il Nazareno sono sospese. Il vertice della verità stabilirà la linea da dare alla giornata e, a cascata, la direzione che intraprenderà la crisi di Governo. La posizione ufficiale rimane quella di un Governo con Giuseppe Conte premier o il voto. Con Di Battista e la Taverna tra i più scettici ...

