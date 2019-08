Novara | 23enne uccide il suo amico vicino a una discoteca | poi confessa su Facebook

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Un giovane di 23 anni è stato ucciso questa notte, 26 agosto, poco dopo le 2 in provincia di, nei pressi di una. Il killer hato l'assassinio sui social, prima di essere fermato dai Carabinieri mentre tentava di scappare. La lite fuori dallae la fuga in auto dopo l'accoltellamento È successo lungo la statale tra Comignago e Borgo Ticino, a pochi km dal lago Maggiore. Un litigio tra due giovani è degenerato nell'accoltellamento di Yoan Leonardi. La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 2 di notte; l'aggressore è fuggito imboccando l'autostrada A26, ma è stato fermato dalle Forze dell'Ordine quando è uscito fuori strada nel corso dell'inseguimento. Quando il personale del 118 è intervenuto sul posto della rissa, la vittima era ancora in vita, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. A compiere il delitto, come da lui stessoto, è stato ...

