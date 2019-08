M5S-Pd | il problema è l’alleanza Non Giuseppe Conte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) La trattativa tra Pd e Movimento Cinque Stelle per un nuovo governo è appesa al ruolo di: deve rimanere presidente del Consiglio come garante del(linea M5S) o deve farsi da parte come segno visibile di una rottura con il passato gialloverde (linea Pd)?si è presentato nel suo discorso di insediamento, oltre un anno fa, come “avvocato del popolo”, chiamato a vigilare su quella strana forma di coalizione costruita intorno a un “contratto di governo” invece che a un accordo di coalizione.è diventato premier non in quanto leader politico e carismatico – nessuno o quasi lo conosceva – ma perché giurista, con un profilo da tecnico e quel tanto di esperienza del mondo che lo rendeva molto più adatto del militante medio dei Cinque Stelle alla carica. Oggi il contratto è crollato, travolto da normali dinamiche politiche che la codificazione dei ...

