M5s-Pd | ciò che è chiaro a tutti è la loro mancanza di coraggio

Crisi - il giorno decisivo per sciogliere il nodo Conte. Zingaretti : “Ascoltiamoci a vicenda”. Vertice tra i big del M5s – LA DIRETTA : L’ultimo giorno di trattative potrebbe essere quello della svolta. E potrebbe anche non essere l’ultimo. Dopo un week end di “spiragli” e avvicinamenti continua il dialogo tra Movimento 5 stelle e Pd per provare a creare un nuovo governo. Sul tavolo, al momento, c’è solo un’ipotesi: quella del ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Un nodo che ormai tocca a Nicola Zingaretti sciogliere: nel senso che è il ...

Crisi di governo - Cuperlo a In Onda (La7) : “Discussione con il M5s? Tentiamo fino all’ultimo - non rinuncio a essere ottimista” : “Tentiamo fino all’ultimo, non rinuncio a essere ottimista sull’esito”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, ospite degli studi di In Onda estate (su La7) parlando della trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per un nuovo governo. L’esponente dem, componente della Direzione nazionale del partito, si è detto convinto “che ci siano le condizioni” ma, ha anche aggiunto, “se questo tentativo non andrà in porto ...

Per Conte la stagione con la Lega è chiusa. Ma proseguono i contatti tra Carroccio e M5s : Il presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte, a Biarritz, in Francia, dove da stasera fino a lunedì si terrà il G7 rispondendo ai giornalisti ha definito "chiusa" la stagione politica con la Lega. Ma i contatti tra il Movimento e il Carroccio sono proseguiti in questi giorni, fatto che non esclude del tutto al momento la possibilità di un nuovo esecutivo gialloverde. "Non rinnego l'esperienza politica con ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Tusk al G7 : “Conte uno dei migliori esempi di lealtà in Europa”. Lui arriva al summit : “Fasi delicate per l’Italia” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E proprio mentre continuano i contatti tra le parti, è arrivato l’endorsement del ...

Di Battista - Buffagni e il sondaggio riservato sull'inciucio : "Se ci alleiamo con il Pd il M5s va al 5%" : I nomi dei "filoleghisti" del Movimento 5 Stelle sono noti: Alessandro Di Battista, un po' a sorpresa (visto che incarnava l'anima sinistra del partito e molto si è speso contro Matteo Salvini), Gianluigi Paragone (nessuna sorpresa, qui, perché viene dal mondo leghista) e Stefano Buffagni, sottoseg

Pd-M5s - tutti i nodi da sciogliere entro martedì. E il fronte pro Conte si allarga all’ala non renziana del Partito democratico : La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppe Conte sarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ ...

Pd-M5s - Marcucci : “Clima costruttivo”. Orlando : “Sciolgano le ambiguità sulla Lega” : “La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive”. Lo afferma il capogruppo Pd Andrea Marcucci al termine dell’incontro con la delegazione M5S. Subito dopo ha preso la parola Andrea Orlando: “Abbiamo chiesto al M5S che questa interlocuzione sia l’unica come condizione per affrontare gli ulteriori punti, che affrontati, a livello preliminare non presentano ostacoli ...

Giuseppe Conte - a sostituirlo ci penserà Enrico Giovannini : il braccio destro di Letta sostenuto da M5s : Nelle difficili trattative per l'accordo M5s-Pd, spuntano i primi nomi sui possibili premier. In pole c'è Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat ed ex ministro del Lavoro del governo Letta. Un nome che potrebbe compiacere anche i grillini, proprio per la lotta, da parte di Giovannini, alla pove

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto : Il pagliaccio. Rivuole il governo col M5s che ha appena rovesciato ed elogia di maio che gli dà del traditore : Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini ...

Nicola Zingaretti al Quirinale : "Per noi non è facile". Brusca frenata sull'inciucio tra Pd e M5s : L'accordo tra Pd e M5s oggi appare un po' più lontano. Nicola Zingaretti, salito al Quirinale insieme alla delegazione dem per esporre la posizione del partito al presidente Sergio Mattarella, ha sottolineato come formare un governo con il Movimento 5 Stelle "per noi non è una scelta facile perché l

Crisi - Salvini si sfoga : 'Mi viene da pensare a un inciucio Pd-M5s sin dal voto di Ursula' : Nella giornata di martedì 20 giugno, Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E, in una lunga arringa dalle parole al vetriolo spese a Palazzo Madama e destinate al leader della Lega, Conte ha definitivamente chiuso l'alleanza di Governo intercorrente tra Lega e M5S e durata per 14 mesi, parlando più da candidato premier entrante che da premier uscente. Il ...

M5s-Pd - primi sì : nodo premier. Braccio di ferro sul Conte bis : La partita tra 5Stelle e Pd è ormai solo e soltanto sul nome del premier. Ed è difficile. Complicatissima. Corre sul crinale tra il governo di svolta, come l'ha battezzato...