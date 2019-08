Lo zaino che diventa un banco per le scuole che non ce l’hanno

Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019) Un tavolino non ti cambia la vita ma può migliorarla molto, specie se consente di mantenere una buona postura durante le ore di lezione a scuola. A maggior ragione in India, dove fonti locali hanno calcolato che circa 40 milioni di studenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni si recano in aula senza disporre di tavoli e sedie. Oltre alla stanchezza e alle difficoltà per prendere appunti, in tal modo a rimetterci è la salute dei bambini, con problemi alla schiena e alla vista. Ma c’è qualcuno che prova a cambiare le cose. Si tratta di Prosoc, azienda indiana il cui nome sta per Products for Society, con progetti mirati a sviluppare prodotti nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’agricoltura dedicati alle fasce più povere della popolazione. Per la scuola, Prosoc ha ideato Deskit, unoche integra un piccolorimovibile, utile per agevolare la vita dei piccoli scolari. ...

saesita_ : @Katy36889609 @Sarinski_ In realtà è un’usanza molto comune perché ci sono un sacco di orientali che camminano senz… - ConcettaDOrazio : Lo zaino e le scarpe misurano le distanze che mi separano dal guardare il mondo. #viaggi #viaggiare… - MENDEVS98s : Sono così una spidey stan super emotiva per i fatti recenti che ieri, quando il figlio della mia madrina mi ha dett… -