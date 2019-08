Guerra dazi affossa lo yuan | minimi da 11 anni Corsa all' oro | Borse Ue tengono

Trump e i dazi contro la Cina - ecco i numeri che rendono la Guerra pericolosa e impossibile da vincere : Stati Uniti e Cina appaiono artefici e prigionieri di un conflitto commerciale sempre più duro e a rischio di degenerare in crisi fuori controllo dopo 24 ore di rappresaglie, minacce e nuove ritorsioni. I numeri raccontano una travagliata relazione oggi ostaggio del caos

Riesplode la Guerra dei dazi Usa-Cina - crollano le Borse. Trump attacca la Fed e Xi : Si infiamma la guerra dei dazi tra Usa e Cina facendo sprofondare le Borse. Wall Street ha archiviato la sua peggior seduta dallo scorso 14 agosto, con il Dow Jones che ha bruciato 623 punti con un calo del 2,4%. Ad innescare l'ondata di vendite, dopo un avvio con slancio grazie ai toni da 'colomba' del capo della Federal Reserve Jerome Powell, la rappresaglia cinese contro i dazi Usa con l'annuncio di nuove tariffe su beni statunitensi per ...

La Guerra dei dazi - La Cina ripristina le tariffe doganali sulle auto Usa : Nuovo capitolo della guerra dei dazi in corso da ormai diversi mesi tra gli Stati Uniti e la Cina. Quest'ultima ha deciso di imporre nuove tariffe doganali su merci importate dagli States per un valore di 75 miliardi di dollari e, soprattutto, di ripristinare i dazi del 25% sulle auto made in Usa.La rappresaglia contro Trump. L'iniziativa di Pechino rappresenta l'ennesima risposta alla decisione presa a inizio agosto dall'amministrazione di ...

Uomini e Donne - La Redazione Diffida Teresa Cilia : E’ Guerra Aperta! : Teresa Cilia attacca, la Redazione di Uomini e Donne si difende. Se fino a ieri era stato un testa a testa fra l’ex tronista siCiliana e Raffaella Mennoia, adesso scendono in campo anche gli altri componenti dello staff, e difendono il lavoro di chi prepara ogni giorno il dating show di Maria De Filippi. Continua lo scandalo a Uomini e Donne. Teresa Cilia ce l’ha soprattutto con Raffaella Mennoia, lo abbiamo capito benissimo. Nei ...

Uomini e Donne e l'improvvisa Guerra "estiva" : la redazione è passata alle diffide? : Uomini e Donne è uno dei programmi che tornerà ad animare il daytime di Canale 5 a settembre. Il programma condotto da Maria De Filippi sta osservando il regolare periodo di pausa estivo che, però, si sta rivelando meno "rilassante" del previsto.A chi non segue attentamente il gossip, infatti, presumibilmente, è sfuggita la notizia riguardante una vera e propria guerra in corso tra la redazione di Uomini e Donne, capitanata soprattutto ...

Guerra dei dazi - Pechino minaccia gli Usa : Pechino, 15 ago. (AdnKronos/dpa) – Pechino minaccia ritorsioni se, come annunciato, gli Stati Uniti imporranno nuovi dazi sulle importazioni cinesi, per un valore di 300 miliardi di dollari. La Cina adotterà “le necessarie contromisure” ai , ha annunciato il ministero delle Finanze di Pechino. L’ulteriore aumento del 10 per cento dei dazi sulle merci cinesi, ha detto il ministero, viola gli accordi raggiunti nei ...

Cina - così la Guerra dei dazi di Trump sta mettendo in ginocchio gli agricoltori Usa : La guerra dei dazi tra Washington e Pechino fa le prime vittime. Sono gli agricoltori a stelle e strisce, colpiti dal fuoco delle ritorsioni commerciali cinesi scattate come risposta alla nuova ondata di dazi decisi dagli Stati Uniti. Per sostenere i coltivatori americani, che rappresentano uno dei principali bacini elettorali di Donald Trump (gli Stati rurali hanno sostenuto l’attuale presidente nelle elezioni del 2016), il governo federale Usa ...

Crescita - monito Bce : “Nell’eurozona aumento Pil debole nei prossimi mesi. Le cause? Guerra dei dazi e vulnerabilità dei mercati emergenti” : Nell’area euro la Crescita del Pil sarà più debole nei prossimi trimestri. E i fattori che portano a questa stima non ottimistica sono tutti geopolitici: dalla Guerra dei dazi alla vulnerabilità dei mercati emergenti. A rilevarlo è la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. Benché nel primo trimestre del 2019 ci sia stato un aumento del Pil dell’eurozona in una certa misura migliore rispetto alle attese, i dati più ...

Guerra dei dazi USA-Cina : al via il piano da 16 miliardi per sostenere gli agricoltori : “Al via il piano da 16 miliardi di dollari predisposto dal governo americano per sostenere gli agricoltori colpiti dagli effetti della Guerra dei dazi con la Cina, che ha fatto crollare le quotazioni dei prodotti mettendo in crisi interi comparti“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che “è iniziata la presentazione delle domande di aiuto che riguardano la coltivazione di ventinove tipi di materie prime, dalla soia ...

Usa - Wall Street affossata da Guerra dazi : L'escalation della guerra dei dazi manda a picco Wall Street. E' un lunedi' nero per i listini Usa, che chiudono la peggiore sessione dell'anno, Con il Nasdaq che arriva a perdere oltre il 4% e poi chiude in calo del 3,47%, mentre il Dow Jones e lo S&P, dopo aver lasciato sul terreno oltre il 3%, terminano rispettivamente a -2,9% e -2,98%. A scuotere Wall Street, la cui caduta fa seguito a quelle delle Borse europee e di quelle asiatiche, e' ...

Borse in piena Guerra dei dazi : focus su bilance commerciali e servizi : Gli investitori guardano agli sviluppi sulle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti. In arrivo le statistiche sui saldi import-export dei paesi europei e della Cina, ma anche le indicazioni sul settore servizi. Fitch si pronuncia sul debito italiano

La Guerra dei dazi affonda le Borse Ue : 18.15 Seduta in forte calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib, in linea coi listini europei, ha chiuso in perdita del 2,41% a 21.046 punti mentre l'All Share cede il 2,07%. Flessioni evidenti per Pirelli, -6,9%, Ferrari, -4,35%, e Fca, -3%. La minaccia di Trump di imporre nuovi dazi alla Cina ha affossato i mercati europei con Francoforte e Parigi che hanno perso il 3,11% e il 3,75%. Londra ha chiuso a -2,34% e Madrid a -1,56%.