GOVERNO M5S-PD I poteri forti e quella pistola alla tempia di Zingaretti

GOVERNO - M5S compatto su Conte : «Unico nome». Zingaretti : «Discontinuità - no al rimpastone» - ma si va avanti : Governo , un'altra giornata di trattative tra M5S e Pd. che, alla fine riguardano un solo nome. Luigi Di Maio invoca Giuseppe Conte premier: «È l'unico in campo»....

GOVERNO - Salvini paga la crisi : Lega in calo - dem e M5S (in risalita) cercano accordo : La Lega di Matteo Salvini sta pagando la crisi di Governo: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'accordo. Il sondaggio ...