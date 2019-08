Governo | iniziato il vertice del M5s | Mattarella attende notizie per le 19 | Zingaretti

Quand’è che abbiamo iniziato a dire “Governo balneare”? : Aldo Moro (a sinistra) e Mariano Rumor (a destra) / Wikimedia Commons Come sarà ormai piuttosto chiaro anche ai neofiti delle cose di palazzo, la politica d’agosto non è sempre stata così avvincente e movimentata. Quella estiva è per definizione la stagione riservata alla sospensione dei lavori parlamentari – in teoria i giorni di ferie per deputati e senatori quest’anno sarebbero dovuti essere 38, a un soffio dal record assoluto del ...