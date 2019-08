Aumento tariffe telefonia 2019 | ecco le principali scuse delle compagnie

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 26 agosto 2019)leArriva un’accusa, pesante, di Federconsumatori alletelefoniche: come accaduto anche negli scorsi anni, hanno sfruttato il periodo estivo per aumentare le: sfruttato il periodo estivo “Come ogni anno letelefoniche approfittano del periodo estivo per applicare raffiche di rincari, approfittando spesso della ‘distrazione’ degli utenti” riferiscono dall’associazione che difende i diritti dei consumatori. Insomma, non sarebbe un caso che proprio nel periodo estivo si siano andati a concentrare una serie di aumentitelefoniche. In sostanza, questa l’accusa di Federconsumatori, “chi si trova all’estero, in spiaggia, durante una escursione in montagna o semplicemente si gode la città deserta, non è certo propenso a prestare attenzione all’SMS ...

