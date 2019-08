Vuelta a España 2019 | la tappa di oggi Benidorm-Calpe | percorso | favoriti e altimetria

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Seconda, prima in linea, per la. 199,6 chilometri per una frazione piuttosto collinare e dal finale non scontato: da. Andiamo a scoprirla nel dettaglio conDopo solo 17 km i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, il Puerto de Confrides, di seconda categoria. Dopo lo scollinamento, una lunga discesa che condurrà il gruppo verso l’ascesa all’Alto de Bennilloba, un GPM di terza categoria. Da questo momento in poi una serie di saliscendi, che potrebbero rendere la gara molto nervosa ma anche interessante. L’Alto de Puig Llorença, salita di seconda categoria, potrebbe essere la chiave di volta. L’ultima ascesa di giornata terminerà a meno di 25 km dal traguardo. Potrebbe essere il trampolino di lancio giusto per scattisti veloci. Difficile, viste le premesse, ipotizzare un arrivo in volata. ...

