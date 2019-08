Traffico Roma del 25-08-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico INCOLONNATO SULLA VIA APPIA NUOVA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE Roma A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI SAN FELICE DA CANTALICE A VIA DEI GLICINI ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA Roma-GENOA. GIÀ DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – CIVITACASTELLANA – VITERBO LA ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 14 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI, CIRCOLAZIONE CHE SARÀ AGEVOLATA, FINO ALLE 22.00, DAL FERMO DEI MEZZI PESANTI SULL’INTERA RETE NAZIONALE SALVO I CASI CHE SONO AUTORIZZATI DALLA LEGGE ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO IN PROGRAMMA LA PARTITA Roma-GENOA. GIÀ DAL POMERIGGIO MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE A CENTOCELLE, CHIUSA PER UNA MANIFESTAZIONE VIA DEI CASTANI DA PIAZZA DI SAN FELICE ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 13 : 30 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. IN PIENO SVOLGIMENTO NEL QUARTIERE CENTOCELLE UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE. CHIUSO, FINO A CESSATE ESIGENZE, UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. RESTA CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI IN VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO A CESSATE ESIGENZE, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE. RESTA CHIUSA AL TUSCOLANO PER LAVORI IN VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 16. ULTIMO GIORNO DI LAVORI SULLA LINEA METRO A INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI: ATTIVO UN SERVIZIO BUS ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico DECISAMENTE SCORREVOLE LUNGO LA RTE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. RIAPERTA SU VIA DELLA MAGLIANA LA RAMPA DI IMMISSIONE IN DIREZIONE FIUMICINO SEGNALATA IN PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE. NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO A CESSATE ESIGENZE, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE. INTERROTTA ANCORA PER OGGI LA LINEA METRO A TRA TERMINI E BATTISTINI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. DA ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE REGOLARE, IN CITTÀ, NON SI SEGNALANO DIFFICOLTÀ DI RILIEVO ANCHE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI. INCIDENTE SU VIA DI PORTA PORTESE, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA DI SAN MICHELE. SU VIA DELLA MAGLIANA, CODE IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. QUI È CHIUSA TEMPORANEAMENTE LA RAMPA DI IMMISSIONE IN DIREZIONE FIUMICINO, PER I RILIEVI IN CORSO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE. IN ZONA PRATI FISCALI, RIAPERTA VIA ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 09 : 30 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO. REGOLARE ANCORA LA VIABILITÀ IN CITTÀ. IN ZONA PRATI FISCALI, RIAPERTA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, RESTA INVECE CHIUSA, PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA CAPRAIA IN ENTRAMBE I SENSI. NEL QUARTIERE CASALOTTI, SI STA PROCEDENDO ALLA CHIUSURA DI VIA CASALOTTI, TRA LA ROTONDA DI VIA HOEPLI E LA BOCCEA, PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO STRADALE, IN PROGRAMMA FINO ALLA FINE ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 08 : 30 : Traffico ANCORA SCORREVOLE, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. REGOLARMENTE TRANSITABILE ANCHE IL RACCORDO ANULARE. SOLO QUALCHE DIFFICOLTÀ, PER INCIDENTE, LUNGO VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO, BREVI CODE, IN DIREZIONE FIUMICINO. IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, VIA DELLE ISOLE CURZOLANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA CAPRAIA, IN DIREZIONE DI VIA DELLE VIGNE NUOVE. CHIUSA CONTESTUALMENTE ...

Traffico Roma del 25-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA IL GRA, IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LA TANGENZIALE EST. NEL QUARTIERE CENTOCELLE, CHIUSO UN TRATTO DI VIA DEI CASTANI, FINO ALLE 24, PER UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO CULTURALE, PRESTARE ATTENZIONE QUINDI ALLE DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO. IN ZONA PRATI FISCALI, CHIUSA PER LAVORI URGENTI SUL GASDOTTO, ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 19 : 30 : SULLA A1 Roma FIRENZE IL Traffico è BLOCCATO PER UIN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD IN DIREZIONE Roma. NELL’INCIDENTE è RIMASTO COINVOLTO UN FURGONE, CHE DOPO ESSERSI RIBALTATO HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA PILEGGI AL KM 524. AL MOMENTO SI REGISTRANO 6 KM DI CODA VERSO Roma E 4 IN DIREZIONE FIRENZE PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA SALRIA IN PROSSIMITA DI VIA DELLA MARCIGLIANA AL ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 18 : 30 : RIAPERTA VIA TUSCOLANA CHIUSA PRECEDENTEMENTE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LENTULI, ORA SUL POSTO SI TRANSITA REGOLARMENTE. AL TUFELLO, A CAUSA DI UNA PERDITA DI GAS RESTA CHIUSA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE DA VIA MONTE ROCCHETTA IN DIREZIONE DI VIA DELLE VIGNE NUOVE. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE DEI LAVORI E ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 17 : 30 : AL QUADRARO ANCORA CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LENTULI. AL TUFELLO, PER UNA FUGA DI GAS, CHIUSA VIA ISOLE DELLE CURZOLANE IN PROSSIMITA DI VIA MONTE ROCCHETTA VERSO VIA DELLE VIGNE NUOVE: SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEVIATA LA LINEA BUS 90 RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 17 : 00 : AL QUADRARO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LENTULI. AL TUFELLO, CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS, VIA ISOLE DELLE CURZOLANE IN PROSSIMITA DI VIA MONTE ROCCHETTA VERSO VIA DELLE VIGNE NUOVE: SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEVIATA LA LINEA BUS 90 RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO ...

Traffico Roma del 24-08-2019 ore 16 : 30 : AL QUADRARO CHIUSA PER UN GRAVE INCIDENTE VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI LENTULI. AL TUFELLO, CHIUSA PER UNA FUGA DI GAS, VIA ISOLE DELLE CURZOLANE IN PROSSIMITA DI VIA MONTE ROCCHETTA VERSO VIA DELLE VIGNE NUOVE: SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEVIATA LA LINEA BUS 90 RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO ...