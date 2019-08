Nicchi | «Non era rigore su Mertens | errore anche del Var»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Alla Domenica Sportiva è intervenuto il numero uno degli arbitri Marcelloha detto chiaramente che quello dia Firenze non è. «Il Var è intervenuto ma non hanno capito che c’era un, ed è l’aspetto che mi preoccupa. Il Var non aveva immagini chiare, in quel caso avrebbero dovuto dire all’arbitro di andare a rivedere l’azione. Siamo molto amareggiati, il designatore deciderà se prendere provvedimenti tecnici o disciplinari. Stiamo cercando di mettere in funzione una sala Var centrale a Coverciano che vedrà in contemporanea le gare e potrà sentire le conversazioni tra arbitro e Var,se non si potrà interagire». L'articolo: «Non erasudel Var» ilNapolista.

