MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | Marc Marquez e le sconfitte all’ultima curva | un problema

MotoGP - Pagelle GP Gran Bretagna 2019 : Rins non molla - Marquez spreca - Vinales si sveglia tardi - Rossi svanisce - Dovizioso sfortunato : Non badate troppo ai 10, ai 9 o ai 6 che verranno consegnati nelle Pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP di oggi. Il vero numero da sottolineare è il 13, intesi come i millesimi che hanno permesso ad Alex Rins di beffare Marc Marquez sul traguardo di Silverstone. La gara ha regalato emozioni alla prima, ed all’ultima curva. Nel mezzo poco, per colpa di moto e gomme che andavano gestite centellinando ogni sforzo. Ad ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono stato un po’ troppo aggressivo e ho fatto un high-side - peccato” : Si è concluso nel peggiore dei modi il weekend di Silverstone per Fabio Quartararo, uno dei favoriti della vigilia per la vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, dodicesimo round del Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha Petronas è infatti caduto in uscita dalla prima curva della gara innescando tra l’altro successivamente la brutta caduta di Andrea Dovizioso. Il miglior rookie della stagione ha gettato alle ortiche una ghiotta ...

Alex Rins MotoGP GP Gran Bretagna 2019 : “Un successo incredibile - sono stato bravo a non mollare mai” : Una vittoria davvero incredibile per Alex Rins! Il portacolori della Suzuki beffa all’ultimo metro, letteralmente, Marc Marquez e conquista un splendido successo nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. Per il pilota di Barcellona secondo trionfo stagionale per appena 13 millesimi, ma questa volta le emozioni sono state veramente clamorose e per il vincitore di giornata non sono semplici da descrivere. “incredibile, ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso portato in elicottero all’ospedale. Come sta il ducatista dopo la caduta? : Andrea Dovizioso verrà trasportato in elicottero all’Ospedale di Coventry per effettuare degli accertamenti in seguito alla brutta caduta di cui è rimasto vittima nella prima curva del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena oggi a Silverstone. Il forlivese è volato sopra a Fabio Quartararo che era scivolato a terra ed è finito nella ghiaia prendendo una brutta botta tanto che la sua Ducati ha preso fuoco. ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso caduto : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, grazie a un sorpasso da brividi all’ultima curva su Marc Marquez e trionfando per appena 13 millesimi. Maverick Vinales ha completato il podio precedendo Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quarto posto. Andrea Dovizioso è caduto alla prima curva in seguito a un contatto con Fabio Quartararo, la Ducati è andata in fiamme e la corsa dei due ...

MotoGP – Si spengono i semafori a Silverstone - pazzesco incidente tra Dovizioso e Quartararo : la partenza del Gp di Gran Bretagna [VIDEO] : Luci rosse spente, comincia il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone: tutti a caccia di Marc Marquez che scatta in pole Il momento della verità è arrivato, il Gran Premio di Gran Bretagna è pronto a regalare emozioni e spettacolo, con i semafori che si spengono per dare il via a questo elettrizzante appuntamento in programma sul circuito di Silverstone. Marc Marquez scatta in pole davanti a Valentino Rossi e Jack Miller, ...