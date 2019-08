Governo | Zingaretti | «Discontinuità sui nomi» Gelo M5S | «La soluzione è Conte»

Governo - diretta – Di Maio a Zingaretti : “Conte unico nome”. Il segretario Pd fa conferenza stampa e non parla del premier : “No a rimpastone - ma faremo di tutto per trovare una soluzione” : Terzo giorno di trattative Pd-M5s e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio che dovrebbe guidare il Governo giallorosso. In mattinata, dopo che dal fronte democratico è arrivata la proposta di puntare su Roberto Fico, c’è stata una telefonata tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Il capo politico 5 stelle è rimasto fermo sulla sua linea: “tutto il Movimento è leale a Giuseppe Conte, nostro unico nome”. Il ...

Zingaretti : "L'Italia non capirebbe un rimpastone del Governo appena caduto" : “L’Italia non capirebbe un rimpastone. Il tema dei contenuti è importante. La direzione del Pd mi ha dato mandato per un governo di svolta. Serve una netta discontinuità e un cambio di persone”. Lo ha detto il segretario Dem Nicola Zingaretti nel corso di un punto stampa al Nazareno.“Abbiamo un mandato sancito dalla direzione di dare vita a un governo di svolta e discontinuità per il futuro del ...

Crisi di Governo - il Pd si spacca su Conte : sì di Renzi e veto di Zingaretti (che gioca la "carta Fico") : Formalmente, il confronto prosegue. Prova ne è che oggi pomeriggio, alle 15, si riuniranno i sei «tavoli di lavoro» del Pd per «verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura» con M5S. Eppure più passano le ore, più i dubbi del Nazareno sulle reali intenzioni dei grillini aum

Governo : Zingaretti fermo su no Conte - Renzi ‘prevalga responsabilità’ (3) : (AdnKronos) – E il vicesegretario Andrea Orlando che ieri ha partecipato all’incontro con i capigruppi pentastellati, richiama i 5 Stelle alla serietà: “L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato….. Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un Governo al ...

Governo : Zingaretti fermo su no Conte - Renzi ‘prevalga responsabilità’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos)(di Mara Montanari) – A stretto giro non arriva alcun commento dal Nazareno alle parole di Giuseppe Conte a Biarritz. “Noi stiamo parlando con Di Maio”. E al leader politico M5S, il segretario Pd ha ripetuto anche oggi che sul nome del premier uscente non c’è una questione personale, ma non risponde alla discontinuità necessaria per un Governo di svolta. Ed anzi, tra i dem (in modo ...

Governo - Zingaretti serve discontinuità : Governo, Zingaretti serve discontinuità.C'e' bisogno di un nuovo Governo di discontinuità, non c'e' nulla di personale.

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...

Crisi - Zingaretti : “Abbiamo chiesto un Governo in discontinuità con il precedente - nulla di personale. Serve una nuova fase politica” : “Mi auguro non esista l’ipotesi del doppio forno“. Lo ha ribadito il segretario Pd Nicola Zingaretti daAmatrice per il terzo anniversario del terremoto: “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo ...