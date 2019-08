Elga Enardu sulla partenza di Serena per Temptation | “Mi ha devastato”

Fonte : gossipetv

(Di domenica 25 agosto 2019)diper: “Mi ha devastato. Solo ora riesco a ragionare”. Parla anche la compagna di Pago: “Sperate per me” Tutto pronto per l’inizio delle riprese della seconda edizione diIsland Vip. Le coppie scelte, nelle scorse ore, hanno salutato amici e parenti, dirigendosi in Sardegna dove prenderanno parte … L'articolodiper: “Mi ha devastato” proviene da Gossip e Tv.

