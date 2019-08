Caserta | bimba di 8 anni travolta da pirata della strada sotto effetto di cocaina | è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Una bambina di 8è ricoverata in pericolo di vita dopo essere stata investita da un 47ennedi. L’uomo, qualche ora dopo essere fuggito senza prestare soccorso, si è costituito ai carabinieri. È successo il 24 agosto a Pescopagano a Mondragone, in provincia di, dove la piccola, di nazionalità ucraina, si trovava in vacanza con i genitori. Il 47enne è statoposto a fermo e portato ai domiciliari. La famiglia stava camminando in unalocalità di villeggiatura quando l’auto ha travolto la figlia. La piccola è stata trasferita in gravissime condizioni presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno, dalla quale è stata poi portata al Santobono di Napoli. Qui è stataposta a un intervento chirurgico. Da una prima ricostruzione, pare che l’investitore, residente a Napoli, nel quartiere Secondigliano, abbia proseguito ...

