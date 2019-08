Quanto valgono i profili Instagram delle star più seguite?

Bonus 80 euro e flat tax 2020 : Quanto valgono e che fine faranno per Lega : Bonus 80 euro e flat tax 2020: quanto valgono e che fine faranno per Lega La riforma fiscale sarà parte centrale della Manovra 2020 e in questa non troverà spazio il Bonus 80 euro. O meglio, un piccolo spazio ci sarà anche per questo beneficio, ma sarà completamente ritrasformato. Le intenzioni sono state dichiarate ufficialmente dal sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia ospite alla trasmissione In Onda, su La7. Ecco cos’ha detto ...

Rocce e polveri dalla Luna : quante ne abbiamo riportate - dove sono e Quanto valgono : Dall'Apollo 11 all'Apollo 17 i dodici astronauti della NASA che hanno solcato la regolite Lunare hanno riportato sulla Terra circa 380 chilogrammi di campioni, tra Rocce, polveri e carotaggi. Anche le missioni "Luna" russe hanno prelevato campioni Lunari, poco più di 320 grammi di polveri. Ecco dove si trovano e quanto valgono questi preziosissimi reperti del satellite della Terra.Continua a leggere

iFixit spiega Quanto sia pericoloso fidarsi delle certificazioni IP : “dopo 24 ore non valgono nulla” : In un lungo e dettagliato articolo, gli esperti di iFixit hanno spiegato le ragioni per cui nessuno smartphone è impermeabile L'articolo iFixit spiega quanto sia pericoloso fidarsi delle certificazioni IP: “dopo 24 ore non valgono nulla” proviene da TuttoAndroid.

Quanto valgono 10 minuti di ritardo nel pronto soccorso per un infarto : In caso di infarto ogni minuto conta. È stato dimostrato che non deve più esistere il limite 'golden hour' di 120 minuti, ormai superato, perché la tempestività dell'intervento medico è ancora più essenziale del previsto: per ogni 10 minuti di ritardo si registra un 3% addizionale di mortalità. Sono questi alcuni dati emersi a Matera nel corso del convegno di presentazione della campagna nazionale sulla gestione ...

Quanto valgono le Olimpiadi invernali a Milano? Impatto da oltre 4 miliardi di euro - 36 mila posti di lavoro : Le stime più ottimistiche puntano su positive ricadute sul territorio e sul Pil a partire dagli investimenti in infrastrutture e effeti (diretti e indiretti) sull’occupazione