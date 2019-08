Napoli | la protesta dei navigator | da lunedì sciopero della fame

Atalanta - caro abbonamenti - la curva costa (molto) più di Napoli : striscione di protesta dei tifosi : Un abbonamento in curva dell’Atalanta costa più di un abbonamento in curva del Napoli. 350 euro (per chi non era già abbonato lo scorso anno quando costava 180 euro) a Bergamo; 276 euro al San Paolo. La tribuna centrale a Napoli costa mille euro, a Bergamo 2.150. Il Corriere di Bergamo scrive che stare in curva a Ferrara costa 300 euro ma pure 290 a Brescia: entrambi i prezzi più alti di Napoli. L’Atalanta da Champions ha rincarato e ...

Maxi rogo a Napoli - sfollati protestano «Fate presto per una soluzione» : Dormono in parrocchia e da una settimana sono senza casa. L'hanno vista andare in fiamme una mattina di otto giorni fa, in seguito all'incendio divampato in un deposito di giocattoli a...

Napoli - la protesta di navigator e M5s sotto la Regione Campania : “De Luca firmi la convenzione e ci faccia lavorare” : protestano davanti alla sede della Regione Campania, a Napoli, per chiedere di poter iniziare il loro lavoro: sono gli idonei del concorso per navigator, coloro che dovranno guidare chi percepisce il reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. protestano davanti alla sede della Regione Campania assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle “perché De Luca non vuole firmare” per stipulare la convenzione con l’Anpal, ...

