Il giallo dello chef Zamperoni | dalla scomparsa al ritrovamento

Andrea Zamperoni - giallo sulla morte dello chef a New York

La donna seminuda - la telefonata anonima - le urla : giallo sulla morte dello chef Zamperoni : La Procura di Lodi aprirà un fascicolo per la morte di Andrea Zamperoni, lo chef lombardo che lavorava da Cipriani dolci a New York. Il corpo di Andrea è stato trovato giovedì sera avvolto in una coperta al primo piano di un ostello nel Queens, a New York, a pochi isolati da casa sua. Un posto mal frequentato e conosciuto dalla polizia per i suoi giri di droga e prostituzione. Diversi punti ancora non quadrano sulla dinamica ...