Addio alla piccola Chloe | la bimba di 15 mesi di Casoria non ce l' ha fatta

Katelyn Ohashi/ Video - Addio alla ginnastica con una esibizione da 10 : Katelyn Ohashi: il Video dell'ultima esibizione, addio alla ginnastica dell'americana che ha emozionato il mondo pur senza ottenere vittorie agonistiche.

Addio a Carlo Delle Piane - l’attore dalla carriera lunga 110 film : Carlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeCarlo Delle PianeÈ morto a Roma all’età di 83 anni Carlo Delle Piane, come ha fatto sapere la moglie Anna Crispino, da sempre al suo fianco. L’attore romano aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Con 110 film all’attivo. Ha diviso il set, tra gli altri, con Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e Pupi Avati, che l’ha diretto in più di dieci ...

VIDEO Johann Zarco sul suo Addio alla KTM : “Mi sono tolto un peso - spero di restare in MotoGP” : Johan Zarco ha deciso di abbandonare la KTM al termine di questo anno e dunque di non onorare il contratto che lo voleva in sella al mezzo austriaco anche per la prossima stagione. Il francese sembra essere in chiara difficoltà psicologica e i risultati estremamente deludenti raccolti fino a questo momento lo hanno convinto a mollare la presa: “Questa scelta è stata difficile. Non sono molto sereno dentro di me, dovevo prendere una scelta ...

L’Addio di Luciana Littizzetto alla sua cagnolina : “Non ci sei più. E nemmeno io” : Luciana Littizzetto piange su Instagram la morte di Gigia, la sua amata cagnolina, salvata dalla strada qualche anno fa. Con un post straziante la conduttrice ha detto addio alla sua amica a quattro zampe, commuovendo tutti. La comica ha postato una foto dolcissima in cui stringe fra le braccia la volpina, baciandola. “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio” ha scritto, raccontando in poche parole tutto il suo dolore. Buffa e ...

Moto2 – Baldassarri dice Addio alla VR46 Academy : “ecco cosa mi ha detto Valentino” : Baldassarri saluta la VR46 Academy: le parole del giovane pilota italiano sull’addio alla grande famiglia di Valentino Rossi La MotoGp torna protagonista dopo una settimana di pausa e lo fa a Silverstone per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. In pista, oltre ai campioni della categoria regina, i saranno anche i giovani di Moto3 e Moto2, tra cui anche Lorenzo Baldassarri, di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane ...

Addio alla giornalista Ida Colucci. È stata direttrice del TG2 : Carlo Lanna All'età di 58 anni a causa di un tumore si è spenta Ida Colucci, giornalista ed ex direttrice del Tg2 La notizia è pochi minuti fa. Si è spenta all’età di 58 anni la giornalista Ida Colucci dopo una lunga battaglia contro il cancro. Con un passato da cronista, la Colucci ha segnato una pagina molto importante del giornalismo italiano. Amata e ben voluta da tutti, ricordata come una donna dal carattere forte, avrebbe ...

Addio Marium - la cucciola di dugongo che si era persa nell’oceano è morta : uccisa dalla plastica : Dopo soli tre mesi dal suo salvataggio che commosse il web, la cucciola di dugongo Marium è morta. A ucciderla sono stati frammenti di plastica ingeriti nei pressi dell'isola di Ko Bilong, che le hanno provocato occlusione gastrointestinale, infiammazione diffusa e un'infezione fatale. Marium era diventata famosissima grazie alle foto e ai video dei suoi soccorritori, che la mostravano mentre si alimentava con latte ed erba.Continua a leggere

Ciclismo – Dumoulin dice Addio al team Sunweb : l’olandese inizia una nuova avventura alla Jumbo-Visma : Dumoulin e Sunweb ai saluti: l’olandese diventa un nuovo corridore della Jumbo-Visma Si separano le strade di Tom Dumoulin ed il team Sunweb: la notizia era nell’aria da un po’ ormai, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciclista olandese, campione al Giro d’Italia 2017, lascia la squadra tedesca dopo 8 anni insieme, per iniziare una nuova avventura alla Jumbo-Visma. Dumoulin, reduce da una stagione ...

MotoGp – Jorge Lorenzo dice Addio alla Honda? La verità del padre Chicho : Il futuro di Jorge Lorenzo? Parla il padre Chicho dopo i rumors di mercato Tutti gli appassionati della MotoGp attendono con ansia l’arrivo di giovedì, giornata nella quale Jorge Lorenzo sarà presente alla conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna. A Silverstone, dove il maiorchino fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, il pilota Honda farà anche chiarezza sulle recenti voci di mercato. In attesa di scoprire ...

Riccardo Fogli - nessun Addio alla tv : il cantante interviene : Riccardo Fogli non lascia la televisione: il cantante pubblica un video messaggio e chiarisce tutto Riccardo Fogli vuole davvero lasciare la televisione? Ebbene proprio il cantante svela la verità al suo pubblico, dopo essersi trovato di fronte a diverse notizie che lo vedono protagonista. In questi giorni, infatti, si parlava del suo presunto addio al […] L'articolo Riccardo Fogli, nessun addio alla tv: il cantante interviene proviene da ...

Nadia Toffa - il gesto di Giulio Golia davanti alla bara. L’Addio è straziante : Brescia si stringe al dolore dei familiari per l’ultimo addio a Nadia Toffa. Un lungo applauso ha accolto il feretro, giunto di fronte al Duomo di Brescia. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali della conduttrice de ‘Le Iene’, scomparsa martedì scorso a soli 40 anni. Poco prima dei funerali Davide Parenti, ideatore del programma Mediaset, ha deposto una cravatta nera, ...

Nadia Toffa morta - l’ombra della conduttrice che balla felice al tramonto : il video inedito per l’ultimo Addio de Le Iene : La sagoma di Nadia Toffa che, in controluce, balla felice e spensierata in riva al mare. Sullo sfondo, un tramonto bellissimo, dai colori caldi e avvolgenti. Poi semplicemente: “Ciao Nadia”. È davvero emozionante il video inedito pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene per dare l’ultimo addio alla conduttrice scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. La squadra della trasmissione di ...

Addio a Giuliano Sauli - grande naturalista dalla visione multisciplinare : Questa notte si è spento Giuliano Sauli, Fondatore e Presidente dell’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica. grande naturalista, ebbe per primo l’intuizione di dover utilizzare le capacità biotecniche delle piante per interventi di difesa del suolo e di sistemazioni idraulico-forestali. La sua visione multisciplinare associava quindi le esigenze tecniche per mitigare il dissesto Idrogeologico a quelle di ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...