Ufficiale | Lozano al Napoli | cifre e dettagli dell’affare

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 23 agosto 2019)stipendio– E’ finalmenteil nuovo colpo di mercato in casa. Il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Hirvig. Il calciatore classe ’95, cresciuto nel Pachuca, arriva dal PSV Eindhoven, dove nelle ultime due stagioni ha messo a segno 45 reti in 83 partite. «Ilufficializza … L'articoloal

claudioruss : Hirving Lozano has done medicals, now he has to sign contract and he'll be a new Napoli player // Chucky Lozano las… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Hirving #Lozano è un nuovo giocatore del Napoli - calciomercatoit : ??#Napoli - UFFICIALE: arrica #Lozano ??#CMITmercato -