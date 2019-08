Tredici 3 è su Netflix | cast e personaggi della nuova stagione dicono addio al suicidio

Il trailer di Tredici 3 svela data d’uscita e una nuova vittima : Netflix annuncia il rinnovo per la quarta e ultima stagione : C'è un nuovo mistero da risolvere in Tredici 3. L' annuncia ta terza stagione sta per arrivare su Netflix , pronta a sconvolgerci. Dopo aver scavato a fondo sul personaggio di Hannah Baker, capendo le motivazioni che l'hanno spinta a togliersi la vita, la controversa serie torna con un annuncio shock. Uno dei protagonisti è morto, e qualcosa ci dice che Tredici 3 si concentrerà sulla risoluzione del caso. La terza stagione prende così una piega ...

Netflix ha eliminato dalla serie “ Tredici ” la scena in cui veniva mostrato un suicidio : Netflix ha deciso di eliminare dalla serie tv 13 Reasons Why (intitolata in italiano Tredici) una scena che mostra il suicidio di un’adolescente. La scena , che si trova nella prima stagione della serie e mostra il personaggio di Hannah Baker tagliarsi le

Tredici - a due anni di distanza Netflix modifica la scena del suicidio : Non è uno spoiler perchè non rivela svolte inaspettate ma anche, se non soprattutto, perchè la serie in questione è stata rilasciata da due anni, se però non avete visto Tredici - 13 Reasons Why e la sua prima stagione rilasciata nel 2017 da Netflix, forse potrebbe essere meglio non proseguire nella lettura.Fin dal suo rilascio Tredici - 13 Reasons Why ha fatto molto discutere, di fatto è un teen drama che affronta un tema controverso come il ...