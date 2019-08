Torna lo spettacolo della Serie A | calcio d’inizio su DAZN con Roma-Genoa e Inter-Lecce

Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Nel week-end che sta per cominciareno laA e laB, grandi protagoniste dell’offerta diL’attesa è finita: laA TIM e laBKT – grandi protagoniste dell’offerta di– rino in streaming live e on demand a partire da questo weekend (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis). La prima giornata diA TIM susi aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio appuntamento:, con l’esordio del nuovo allenatore giallorosso Paulo Fonseca, e Hellas Verona–Bologna. AFP/LaPresse Da non perdere inoltre il posticipo di lunedì 26 agosto, quando alle 20:45, la nuovadi Antonio Conte debutterà davanti ai propri tifosi ospitando il neopromossodi Fabio Liverani. LaBKT riparte invece venerdì 23 agosto alle 21:00 con l’anticipoprima giornata tra il Pisa, al ritorno nella ...

alexpanzeri : @SkySportF1 Come altri qui, ripeto quello che ho scritto sul twit originale della F1, sembra una indycar Il che non… - Different__Mag : Il cantautore toscano Effenberg torna con un nuovo lavoro intitolato “Il Cielo Era Un Corpo Coperto”.… - CiociariaO : Dopo una brevissima pausa d’Agosto, torna lo spettacolo al MATUSA! Stasera inauguriamo il week end con il DjSet di… -