Temptation Island Vip 2 | Alex Belli e Delia | Elena Morali e Scintilla ' scartati' RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il cast della seconda edizione Vip di, è stato annunciato pochi giorni fa, ma molti sembrano essere i personaggi famosi che sono rimasti in attesa di una telefonata che non è mai arrivata. Il numero di "Spy" che è uscito oggi, conferma che tra le celebrità che sono state scartate dopo i provini per il reality, ci sono: i comicie la sua bella fidanzata, Corinne Clery e il suo giovane compagno. La rivista di gossip, inoltre, fa sapere che nessuno componente della famiglia Rodriguez ha sostenuto il casting per il format che mette alla prova le storie d'amore dei famosi. Spy fa i nomi dei Vip 'rimbalzati' daLe sei coppie che compongono il cast ufficiale diVip 2, ovviamente non sono le uniche che hanno sostenuto un provino per provare a partecipare al popolare reality di Canale 5. La rivista "Spy", nel suo ...

trash_italiano : Anche Vladimir Luxuria contro Er Faina: 'premiato con #TemptationIslandVip: per fare carriera bisogna offendere' - Agato_Agato : Biasin: Quel 'si' di Icardi in risposta alla domanda 'è l'inizio di una nuova avventura?' era riferito a Temptation… - iamexemi : RT @DrApocalypse: #TemptationIslandVip, Er Faina concorrente è una vergogna: frasi omofobe in passato -