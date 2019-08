LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | entra in gara Carlo Tacchini

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35: Bellaper gli azzurri Beccaro e Burgo che sono secondi nella prima batteria del K2 1000, altra specialità olimpica, destando un’ottima impressione. In semifinale con loro i vincitori, gli argentini Dal Bo e Rodriguez, i tedeschi Hopf e Schopp, Svezia e Sud Africa 9.26: Successo per la francese Hostens nella quinta e ultima batteria. In semifinale anche la slovacca Mladkova, la tedesca Wassmuth, l’australiana McArthur e la svizzera Widmer 9.22: La quarta batteria va alla svedese Stensils che si qualifica per le semifinali assieme all’ungherese Kozak, alla turca Avci, alla croata Govorcinovic e alla canadese Schmidt 9.17: La bielorussa Khudzenka si aggiudica la terza batteria e va in semifinale assieme a Starovic (Srb), Chernigovskaia (Rus), Egan (Irl), Grishina (Bul) 9.10: E’ semifinale per Cristina ...

