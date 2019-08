I capigruppo di PD e M5S si incontreranno oggi alle 14 per le trattative sul nuovo

Crisi - in corso vertice dei capigruppo Il Pd : «Aula domani forzatura inaudita» Dem - M5S e misto avranno 159 senatori : In corso la conferenza dei capigruppo in Senato che deciderà tempi e modalità del dibattito. Salvini è in minoranza, ma in mancanza dell'unanimità Elisabetta Casellati potrebbe convocare l'aula già domani sera per decidere il calendario dei lavori

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. capigruppo lunedì. Salvini teme ribaltone : Pd e M5S - stessi toni : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei...

Governo in crisi - Conte al Quirinale da Mattarella. Di Maio vede i capigruppo M5S : Ore convulse dentro al Governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte è salito al Quirinale dal presidente Mattarella

Governo : Di Maio incontra capigruppo M5S : Roma 8 ago. (AdnKronos) – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è a palazzo Chigi dove starebbe incontrando i capigruppo parlamentari M5S, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva. L'articolo Governo: Di Maio incontra capigruppo M5S sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Senato : Casellati - capigruppo unanime - informerò Consulta su seggio M5S : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “La Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità, ha raggiunto un accordo, in base al quale scriverò una lettera al presidente della Corte costituzionale, rappresentando che, su istanza del Senatore Marcucci (capogruppo Pd n.d.r.), ma con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, il provvedimento che riguarda l’attribuzione del seggio vacante in Sicilia e il relativo resoconto sarà ...

Calabria - arrestati capigruppo Pd e FdI. M5s : "Meloni che fa?" : Il capogruppo del Pd al consiglio regionale della Calabria, Sebastiano "Seby" Romeo, e quello di Fdi, Alessandro Nicolo' (eletto con FI e poi passato in Fdi) sono tra gli arrestati dell'operazione contro la cosca Libri Segui su affaritaliani.it

Lega-Russia - conferenza capigruppo dice no a discussione rapida della mozione di sfiducia del Pd a Salvini : M5s vota con Lega - Fi e Fdi : Lega, M5s, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno respinto la richiesta del Pd di discutere ad agosto la mozione di sfiducia presentata dai dem al vicepremier Matteo Salvini. Nella conferenza dei capigruppo, i rappresentanti dei due partiti di maggioranza e delle opposizioni di destra hanno detto no alla calendarizzazione nelle prossime settimane. Andrea Marcucci, capogruppo al Senato del Partito Democratico, aveva annunciato durante ...