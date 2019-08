“Vergogna!” A pochi giorni dalla morte di Nadia Toffa | Maurizio Costanzo rompe il

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ladi, la giornalista de Le Iene venuta a mancare il 13 agosto 2019, ha lasciato tutti sconvolti.era una persona che era entrata nelle vite di tutti. Maera malata: da due anni aveva un tumore grave che se l’è portata via. Ma lei, negli anni della malattia, ha combattuto col sorriso sulla bocca senza mai perdere il coraggio e la speranza. Tanti personaggi della televisione, dopo ladi, hanno detto la loro riguardo le bella persona che era.La giornalista è morta per un cancro al cervello all’età di 40 anni. Una malattia terribile, ultra aggressiva e tra le più letali tra le forme esistenti. La conduttrice e inviata delle Iene aveva compiuto da due mesi 40 anni. Era dicembre del 2017 quando, in un albergo di Trieste,dopo un malore venne ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Cattinara per poi essere ...

