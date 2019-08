Samsung Galaxy Note 10+ 5G alla corte di JerryRigEverything per il durability test video

C’è ancora vita per i Samsung Galaxy S7 : nuovi aggiornamenti vicini - situazione a fine estate : Si parla poco di Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge in questo periodo, anche perché ormai sono trascorsi più di tre anni dalla loro effettiva commercializzazione. Tuttavia, sono in tanti a chiedersi quali siano le prospettive per i due smartphone ancora tanto diffusi in Italia e nel resto del mondo, a maggior ragione dopo avervi parlato di qualche problemino riscontrato in seguito al download della patch di giugno. Soprattutto dal punto di ...

Samsung Galaxy Note 10 Plus ha la possibilità di ricaricarsi velocemente a 45 Watt invece che a 25 Watt Come grazie al caricabatterie incluso in confezione grazie alla tecnologia Super Fast andando ad aumentare in modo sensibile e Notevole la rapidità per ridare succo alla batteria. Basti pensare che la generazione precedente di Note si […]

Ecco una bella raccolta di sfondi per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e che sfruttano o coprono in modo originale il foro nel display: avete solo l'imbarazzo della scelta.

Grazie al brevetto rilasciato da Samsung è possibile farsi un'idea su quella che sarà la seconda generazione di Galaxy Fold.

Apparizione in Europa per la patch di agosto su Samsung Galaxy S8 : i primi dettagli emersi : Occorre analizzare alcune informazioni emerse proprio in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S8 e del Galaxy S8 Plus, considerando il fatto che il produttore coreano ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di agosto. Uno step importante anche per il pubblico italiano, se pensiamo che dopo il nostro ultimo articolo ci si aspettava un intervento da parte del produttore coreano per risolvere determinati problemi segnalati qua e ...

Il collegamento DeX di Samsung Galaxy Note 10 è ora disponibile su Windows e MacOS : Dex per computer è disponibile su Windows e MacOS: permette ai possessori di Samsung Galaxy Note 10 e 10+ di utilizzare Dex sul proprio computer e consente persino di trasferire file con drag-and-drop fra Linux/Android (che girano su Note 10) e Windows/MacOS.

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ si aggiornano con le patch di sicurezza di agosto 2019 e includono la correzione a diverse vulnerabilità. I nuovi firmware sono in rollout e potrebbero raggiungere il vostro smartphone a breve.

Tutto è ormai pronto per l'esordio ufficiale sul mercato della serie Samsung Galaxy Note 10 e i primi dati sui pre-ordini fanno ben sperare il produttore

Finalmente anche Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab A 8.0 (2017) si aggiornano ad Android 9 Pie con l'interfaccia One UI. Ecco dove è partito il rollout dell'update e quali patch di sicurezza include.

Samsung Galaxy Note 10+ è viene fornito con un caricabatterie da 25 W che è in grado di caricare il dispositivo dallo 0 al 100% in poco più di 60 minuti, nonostante la capiente batteria da 4300 mAh. Tra gli accessori originali è tuttavia disponibile anche il caricabatterie rapido da 45 W che nei test condotti da CNN è riuscito a caricare al 50% il Galaxy Note 10+ in soli 20 minuti e a raggiungere l'80% della carica dopo 35 minuti.

HONOR 10 e Samsung Galaxy A50 ricevono un altro aggiornamento: patch di sicurezza di agosto 2019 e piccole novità a livello di performance

Una nuova versione dello smartphone Samsung Galaxy M30 è in lavorazione e potrebbe debuttare sul mercato come Galaxy M30s e diventare presto ufficiale in India nei colori Blu, Nero e Bianco.

Tutto apparecchiato per Android Q sui Samsung Galaxy S10 : tempistica probabile ad oggi : Scontato il rilascio di un aggiornamento come Android Q sui Samsung Galaxy S10 nei prossimi mesi. Se coi suoi predecessori qualche dubbio è lecito, considerando quanto avverrà con alcuni brand competitor, di sicuro con il top di gamma 2019 il discorso è differente. La grande incertezza riguarda piuttosto i tempi necessari per il colosso coreano affinché si possa fare questo step. Dopo aver analizzato le prospettive per il Samsung Galaxy S9, ...