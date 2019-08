Roma : Sala - ‘Milano funziona - Capitale in situazione estremamente difficile’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Roma ha perso del tempo e si è indebolita sui servizi pubblici generali, è chiaro che quando non ti funzionano bene i trasporti, la pulizia, è difficile poi montare su una storia di successo come stiamo facendo a Milano” dove “trasporti e pulizia funzionano”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala replica a chi gli chiede un giudizio sulla Capitale guidata da Virginia Raggi. ...

Roma - multe salate per chi si siede sulla scalinata di Trinità dei Monti : Sgarbi contrario : Un regolamento di polizia urbana entrato in vigore a Roma all'inizio dell'estate sta suscitando molte perplessità, visto che introduce una piccola rivoluzione. Il provvedimento licenziato dal Campidoglio prevede - tra gli altri - il divieto di sedersi sui beni monumentali della "città eterna". Dunque diventerà un lontano ricordo il potersi riposare anche solo per un attimo sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, a Piazza di Spagna, nel ...

Roma - guai a sedersi a Trinità dei Monti : il divieto del 2012 diventa permanente. Multe salate anche per i “lucchetti dell’amore” : Da qualche anno i Romani ci avevano fatto l’abitudine. Ora Virginia Raggi ci ha messo un punto fermo, che rende queste regole permanenti. Fino a nuovo ordine, non sarà più possibile sedersi sui gradini della scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna. Nonché “bivaccare – quindi consumando cibi e bevande, ndr – arrampicarsi e sdraiarsi“. Il Campidoglio ha raccolto le recenti ordinanze sindacali per la tutela ...