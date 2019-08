Niente smartphone top di gamma con HarmonyOS quest’anno | ma arriverà HONOR 20 SE

Huawei ha il suo sistema operativo - ma (per ora) Niente smartphone : Eccolo il sistema operativo di Huawei. Si chiama HarmonyOS: esiste (come era già stato confermato) ed è pronto a partire camminando sul filo: dimostrare che la casa cinese può farcela, ma sottolineando che Android è sempre la prima scelta. Non è (ancora) tempo di guerra Richard Yu, ceo di Huawei Consumer Business Group, ha mostrato i muscoli e affermato – durante la conferenza per gli sviluppatori – che il sistema operativo sarebbe in grado di ...

