Milano | polizia arresta due uomini per spaccio di droga

Milano : polizia sgombera palazzo occupato di via Cozzi : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - La polizia ha sgomberato a Milano lo stabile occupato in via Cozzi 1 e ha allontanato 14 persone del gruppo 'Pirati Riot'. Due degli occupanti sono saliti sul tetto per protesta, ma ora, informa la polizia, stanno lasciando lo stabile, liberando la struttura occupata da

Milano : controlli sulle strade - polizia ritira 6 patenti : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - La polizia ha effettuato a Milano una serie di controlli sulle strade della città per prevenire gli incidenti stradali. La scorsa notte in piazza Belfanti tre equipaggi della polizia stradale in servizio hanno controllato 21 persone: di queste cinque guidavano ubriache.

Milano : donna incinta spaccia droga - arrestata dalla polizia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - spacciava cocaina e hashish nonostante fosse incinta. A Milano, in zona via Padova, la polizia ha arrestato una donna, al quinto mese di gravidanza, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un'attività contro lo spaccio di droga, gli agenti hanno sorpreso la d

Milano. Modificato il regolamento di Polizia Urbana : Il Consiglio comunale ha approvato la modifica del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano con l’inserimento dell’articolo 135

Milano : polizia locale scopre bisca clandestina in scantinato via Farini : Milano, 6 ago. (AdnKronos) – La polizia locale di Milano ha scoperto una bisca clandestina in uno scantinato di via Farini, dopo una segnalazione dei vicini per un via vai sospetto che faceva pensare a un possibile spaccio di droga. Durante un sopralluogo, l’unità contrasto stupefacenti dei vigili si è trovata davanti un appartamento con tavoli da gioco professionali. Seduti a uno dei tavoli c’erano sei cittadini di ...

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Milano - infila ago siringa su auto polizia/ Video - Salvini : "Ennesimo attacco" : Milano, infila ago di una siringa su auto polizia e poi scappa: Video. Salvini: "Ennesimo attacco ai nostri ragazzi". Anche Meloni commenta l'episodio.

Milano : polizia arresta due uomini per spaccio di droga : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due uomini a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera poco dopo le 19 al parco Sempione gli agenti in bicicletta hanno notato un uomo, un cittadino del Mali di 27 anni, mentre si stava arrampicando su un albero per nascondere qualcos

Salvini - figlio 16enne sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. Le opposizioni : “Imbarazzante”. Lui : “Un errore da papà” : Il figlio sedicenne di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione alla ...

A Milano un agente e due impiegati della polizia municipale sono stati arrestati perché avrebbero accettato denaro per cancellare delle multe : A Milano un agente e due impiegati della polizia municipale sono stati arrestati perché avrebbero permesso a una serie di persone di non pagare le multe ricevute per infrazioni del codice della strada, o di pagare un importo minore di

Milano. I Nuclei di Polizia Locale urbana e ambientale diventano realtà : In Lombardia i Nuclei di sicurezza urbana e tutela ambientale della Polizia Locale diventano realtà. Lo ha deciso la Giunta