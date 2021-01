La distanza di Sgr A*

Ultime Notizie dalla rete : distanza Sgr

AltaRimini

Stefano Stambazzi cura il corso del Gruppo Sgr, con 70 insegnanti degli istituti Marco Polo e Einaudi-Molari, per migliorare la didattica da casa ...Sgr per la scuola, riparte la formazione dei docenti. In collaborazione con l’Istituto Marco Polo, partner attivo in questo progetto di ‘tutoraggio informatico’, Gruppo SGR ...