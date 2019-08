CorSera | Ammutinamento contro Tuchel nello spogliatoio del Psg

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Al netto del caso Neymar, che diventa sempre più un rompicapo, con colpi di scena pressoché quotidiani, il Psg non vive un buon momento neanche sul campo. Le prime due giornate di Ligue 1 si sono concluse con una vittoria e una sconfitta e, scrive il Corriere della Sera, inizierebbe a manifestarsi una contestazione all’allenatore. Aviene rimproverata una scarsa preparazione tecnica, che si evidenzia soprattutto nel’incapacità della squadra di recuperare quando è in svantaggio. Al termine del 2-1 subitoil Rennes, ci sarebbe stato uno scambio di battute preoccupante tra due giocatori, scrive il quotidiano. «Tu hai capito che sistema di gioco abbiamo usato stasera?». «No, ma come al solito». Tra gli ammutinati ci sarebbe anche Marco Verratti. L'articolodel Psg ...

