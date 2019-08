Consultazioni | Berlusconi | ‘no governo improvvisato tra diversi' 2

berlusconi : La delegazione di @forza_italia sale al Quirinale per le #Consultazioni col Presidente della Repubblica. Bisogna tr… - ilpost : Ed ecco la delegazione di Forza Italia, con un Berlusconi che sembra straordinariamente a suo agio. La prima volta… - SkyTG24 : #UltimOra #Berlusconi: noi diciamo no a maggioranze improvvisate -

(Di giovedì 22 agosto 2019) (AdnKronos) – “La mera coincidenza di interessi tra forze politiche che si sono contrastate fino a pochi giorni prima -ha aggiunto- non può essere certo la base sulla quale costruire un esecutivo stabile e credibile, e costituisce piuttosto una presa in giro degli elettori, un tradimento delle loro volontà”. L'articolo, ‘notra'(2) CalcioWeb.

"Non riferisco come Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo, le loro parole potrebbero far male a tutti". Così ha dichiarato il leader di Forza Italia ...