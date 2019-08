Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dieci milioni di euro sequestrati e 98 persone indagate. È il bilancio dell’operazione “Montagne d’euro” della Guardia di Finanza di Menaggio, in provincia di, che ha svelato unaall’Unione. Associazione a delinquere per sette delle persone indagate, eaggravata finalizzata all’indebito conseguimento di contributi europei per le altre 91 persone, titolari di altrettante aziende agricole lombarde, venete e piemontesi, sono i reati contestati. La presunta associazione, composta da sette persone residenti nelle province di Sondrio,e Cremona, aveva creato un articolato e strutturato sistema fraudolento mirato all’indebito ottenimento, tra il 2007 e il 2014, di contributi europei stanziati nel piano della Politica agricola comune (Pac), destinati alle imprese agricole che assicurino ildei terreni in buone ...

fattoquotidiano : Como, maxi truffa all’Unione europea sui fondi per il mantenimento dei pascoli: 98 indagati - PatriziaNotizia : RT @milano24: Finti pascoli sugli alpeggi lombardi per ottenere fondi: 98 denunciati per la maxi truffa all'Unione Europea Scoperti dalla… - milano24 : Finti pascoli sugli alpeggi lombardi per ottenere fondi: 98 denunciati per la maxi truffa all'Unione Europea Scope… -